35 yaş dengesi önemli: İnsan sağlığı için yürüyüş yapmanın etkileri neler?
35 yaş üstü kadınlar için önemli bir unsurdur. İnsan sağlığını koruyan en temel mekanizmanın "yürümek" olduğunu bir kez daha tescilledi.
Modern tıp dünyası, karmaşık tedavilerin ötesinde, insan sağlığını koruyan en temel mekanizmanın "yürümek" olduğunu bir kez daha tescilledi.
Yapılan son kapsamlı araştırmalar, düzenli fiziksel aktivitenin sadece kilo kontrolü sağlamadığını, aynı zamanda hücresel düzeyde yaşlanmayı yavaşlattığını ortaya koydu.
BİLİMSEL VERİLER NE DİYOR? British Journal of Sports Medicine'da yayımlanan geniş çaplı bir analiz, günde sadece 11 dakikalık orta şiddetli bir yürüyüşün, kalp hastalıkları ve belirli kanser türlerine bağlı erken ölüm riskini önemli ölçüde azalttığını gösterdi. Araştırma ekibi, haftalık 75 dakikalık fiziksel aktivitenin, her 10 erken ölümden birini önleyebileceği sonucuna ulaştı. UZMANLAR UYARIYOR: HAREKETSİZLİK SESSİZ BİR TEHDİT Konuyla ilgili görüşlerini bildiren Cambridge Üniversitesi Epidemiyoloji Birimi'nden Dr. Soren Brage, fiziksel aktivitenin dozajı üzerine dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Brage, "Eğer haftada 150 dakikalık orta yoğunlukta aktivite fikrini korkutucu buluyorsanız, bulgularımız bunun yarısını yapmanın bile hiç yapmamaktan çok daha iyi olduğunu kanıtladı. Kalp atış hızınızı artıran kısa yürüyüşler, kardiyovasküler sistemi yenileyen en ucuz ilaçtır" şeklinde konuştu. Harvard Tıp Okulu'nda görevli epidemiyolog Dr. I-Min Lee ise yürüyüşün biyolojik mekanizması üzerine yürüttüğü çalışmalarda, adım sayısından ziyade temponun kritik olduğunu vurguladı. Lee, "Günde 4 bin 400 adım atmanın, kadınlarda ölüm oranlarını ciddi oranda düşürdüğünü gözlemledik. Ancak bu adımların ritmik ve sürekli olması, vücuttaki inflamasyonu baskılayarak bağışıklık sistemini normalize etti" ifadelerini kullandı. Yürüyüşün sadece fiziksel değil, nörolojik etkileri de mercek altına alındı. Uzmanlar, yürüyüş sırasında salgılanan endorfin ve dopaminin yanı sıra, beyin türevli nörotropik faktörün (BDNF) sinir hücrelerini koruduğunu kaydetti. Bu durumun, yaşlılıkta görülen demans ve Alzheimer riskini de doğrudan aşağı çektiği belirtildi. 35 yaş üstü kadınlar için yürüyüş, kemiklerin güçlü kalmasına, artritin önlenmesine ve metabolizma yavaşladıkça kasların erimesinin önüne geçilmesine yardımcı olan, ağırlık taşıyan bir egzersiz olduğu için daha da fazla fayda sağlar.
Dahası, kadınların her gün uzun süreler yürüyüşe ayırmalarına gerek yok; 10 veya 15 dakikalık kısa yürüyüşler bile zihni rahatlatmaya, kan basıncını düşürmeye ve hastalık riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Yoğun iş temposuna sahip kişiler için yürüyüş, egzersiz yapmanın ve iş görevlerini kolayca entegre etmenin basit bir yoludur; örneğin, telefonla konuşurken keyifli bir yürüyüş yapmak veya asansör yerine merdivenleri kullanmak gibi. Yürüyüş, 35 yaş üstü kadınlar için sayısız sağlık faydası sunar. Özellikle Doğada gece yürüyüşü yapmak bağışıklığınızı da kuvvetlendirecektir.
Doğa yürüyüşünün fiziksel, zihinsel ve manevi olarak insan sağlığına pek çok olumlu etkisi vardır. Özellikle gece yürüyüşleri zorlayıcı ve sık yapılmayan bir aktivite olduğundan insana yepyeni bir tecrübe kazandırır. Doğada karşılaştığınız ve günlük hayatta varolmayan zorlukları aşabilmek, hem mental hem de fiziksel anlamda kişiye güç kazandırır.
Kadınlar 35 yaş ve üstüne ulaştıklarında, kalp sağlıklarını korumak için fiziksel aktiviteyi sürdürmek şarttır.
