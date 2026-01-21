1.000 ton kimyasal madde: Avrupa’da uyuşturucuya tarihi darbe, 24 laboratuvar çökertildi

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol), çarşamba günü yaptığı açıklamada, birçok ülkede faaliyet gösteren büyük bir sentetik uyuşturucu şebekesinin, bu alanda bugüne kadar gerçekleştirilen "en büyük operasyon" ile çökertildiğini ve bunun organize suça "ağır bir darbe" vurduğunu duyurdu.

Yetkililer, 24 sanayi ölçekli laboratuvarı dağıttı ve MDMA, amfetamin ve metamfetamin gibi sokak uyuşturucularının üretiminde kullanılan yaklaşık 1000 ton kimyasal maddeye el koydu.

Europol’e bağlı Avrupa Ağır Organize Suçlar Merkezi Başkanı Andy Kraag, AFP’ye yaptığı açıklamada, "Bu işi uzun süredir yapıyorum. Sentetik uyuşturucu üretimi ve dağıtımına karşı yürüttüğümüz operasyonlar arasında bu, açık ara en büyüğü" dedi. Kraag, "Bunun, özellikle sentetik uyuşturucu ticaretiyle uğraşan organize suç gruplarına vurulmuş çok ciddi bir darbe olduğunu düşünüyorum," ifadelerini kullandı.

Yaklaşık bir yıl süren operasyona, Belçika, Çekya, Almanya, Hollanda, Polonya ve İspanya polisleri katıldı.

Kraag, operasyon kapsamında ikisi Polonya vatandaşı olduğu belirtilen şebeke liderleri dahil olmak üzere 85’ten fazla kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Şüpheler, 2024 yılında Polonya polisinin Çin ve Hindistan’dan büyük miktarlarda yasal kimyasal madde ithal eden bir ağı fark etmesiyle ortaya çıktı.

Yürütülen soruşturmalar, bu kimyasalların yeniden paketlendiğini, yanlış etiketlendiğini ve Avrupa Birliği genelinde, sentetik uyuşturucu üreten laboratuvarlara dağıtıldığını ortaya koydu.

Gözaltına alınanların büyük bölümünün Polonya vatandaşı olduğu belirtilirken, Belçika ve Hollanda vatandaşlarının da suç faaliyetlerine karıştığından şüpheleniliyor.

'TEDARİK ZİNCİRİ STRATEJİSİ'

Operasyonun sentetik uyuşturucu endüstrisini kaynağında boğmayı amaçlayan bir "tedarik zinciri stratejisinin" parçası olduğunu söyleyen Kraag, "Bu suç gruplarının artık tedariki yok," dedi.

Uyuşturucu kullanımının sağlık risklerinin yanı sıra, bu suç alanının şiddet, yolsuzluk ve kara para aklama gibi sorunları da beraberinde getirdiğine dikkat çeken Kraag, sentetik uyuşturucu üretiminin çevreye ciddi zarar verdiğini de vurguladı.

Yetkililer, suçluların genellikle araziye ya da akarsulara döktüğü 120 bin litreden fazla zehirli kimyasal atığa da el koydu.

"Bugün suçlular için kâr, yarın çevre kirliliği," diyen Kraag, benzer operasyonların süreceği mesajını verdi.

Europol’ün çarşamba günü duyurduğu başarılı operasyonun ardından polisin başka hedefleri de bulunduğunu belirten Kraag, "Bu, en büyük dağıtıcılarından biri. Ama tek değil. Arayışımız sürüyor," uyarısında bulundu.