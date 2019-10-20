Donald Trump'tan yeni açıklama! ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile yaptıkları anlaşmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Küçük çatışmalar var ama hızla sona eriyor. Ateşkes süreci iyi gidiyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Küçük çatışmalar var ama hızla sona eriyor. Ateşkes süreci iyi gidiyor" dedi. Ayrıntılar geliyor...

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