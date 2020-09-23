  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Donald Trump'tan Esed’e suikast! İran'dan söylentilere yorum
Dünya

Donald Trump'tan Esed’e suikast! İran'dan söylentilere yorum

‘Esed’e suikast’ iddiaları sonrası İran Devrim Muhafızları Başkomutanı Tümgeneral Hossein Salami, açıklamalarda bulundu. Salami, ABD Başkanı Donald Trump’ın suikasti istediğini doğruladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 17:05:00 -
Donald Trump'tan Esed’e suikast! İran'dan söylentilere yorum

ABD Başkanı Donald Trump’ın katil Esed’e suikast düzenleyeceği iddiaları dünya basınını ayağa kaldırdı.

Suikast ihtimali söylentileri üzerine İran Devrim Muhafızları Başkomutanı Tümgeneral Hossein Salami, konuya ilişkin yorum yaptı.

Fars Haber Ajansı'na göre Salami, bu eylemi düşünen Trump’ın siyasi bilgelik ve yönetimden yoksun olduğunu söyledi.

Salami insansız hava araçlarının ve helikopterlerin olduğu törende, ‘Trump, suikast düzenlemek istedi ve bu, bir ülkenin yasal başkanına alenen suikast düzenlemek isteyen bir kuvvet için siyasi sezonun sonu anlamına geliyor" dedi.

ABD’nin iradesini diğer ülkelere dayatmak istediğini söyleyen Salami, Trump’ın ülkesini kötü yönettiğini savundu.

Trump, geçtiğimiz hafta Fox News'e verdiği röportajda, Esed’e suikast yapma olasılığını düşündüğünü söyledi. Eski ABD Savunma Bakanı James Mattis onu bu seçeneğe başvurmamaya ikna etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suudi Arabistan'dan umre kararı! Tarih belli oldu
Gündem

Suudi Arabistan'dan umre kararı! Tarih belli oldu

Koronavirüs pandemisiyle birlikte 6 aydır yapılamayan umre ziyaretleriyle ilgili Suudi Arabistan'dan sevindiren haber geldi. Umre ziyaretler..
22 Eylül korona bilançosu açıklandı
Korona Virüs

22 Eylül korona bilançosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs salgını nedeniyle 65 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı 7 bin 639 oldu. 1692 kişiye daha korona..
Sisi'den BM’de Libya tehdidi
Dünya

Sisi'den BM’de Libya tehdidi

Mısır’ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Libya'da siyasi çözüm istediklerini ancak Sirte ve Cufra'nın kırmızı çizgi olduğunu ve g..
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı