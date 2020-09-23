Donald Trump'tan Esed’e suikast! İran'dan söylentilere yorum

ABD Başkanı Donald Trump’ın katil Esed’e suikast düzenleyeceği iddiaları dünya basınını ayağa kaldırdı.

Suikast ihtimali söylentileri üzerine İran Devrim Muhafızları Başkomutanı Tümgeneral Hossein Salami, konuya ilişkin yorum yaptı.

Fars Haber Ajansı'na göre Salami, bu eylemi düşünen Trump’ın siyasi bilgelik ve yönetimden yoksun olduğunu söyledi.

Salami insansız hava araçlarının ve helikopterlerin olduğu törende, ‘Trump, suikast düzenlemek istedi ve bu, bir ülkenin yasal başkanına alenen suikast düzenlemek isteyen bir kuvvet için siyasi sezonun sonu anlamına geliyor" dedi.

ABD’nin iradesini diğer ülkelere dayatmak istediğini söyleyen Salami, Trump’ın ülkesini kötü yönettiğini savundu.

Trump, geçtiğimiz hafta Fox News'e verdiği röportajda, Esed’e suikast yapma olasılığını düşündüğünü söyledi. Eski ABD Savunma Bakanı James Mattis onu bu seçeneğe başvurmamaya ikna etti.