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Donald Trump'tan Davos kararı!

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede yaşanan hükümet krizi nedeniyle Davos'da yapılacak olan Dünya Ekonomik Forumu'na katılmayacağını açıkladı.

10 Ocak 2019 Perşembe 22:17
Donald Trump'tan Davos kararı!

Federal hükümet, 22 Aralık'ta bütçe konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle kısmen kapatılmıştı

ABD Başkanı Donald Trump, hükümetin kapanmasıyla yaşanan kriz nedeniyle Davos'da düzenlenecek Dünya Ekonomik Forumu'na katılmayacağını duyurdu.

Hükümet kapalı

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Meksika sınırına inşa edilmesini istediği duvara gönderme yaparak, Demokratların ısrarı sebebiyle bütçe çıkmadığını, bu sebeple de çok önemli olan zirveye katılamayacağını duyurdu.

Federal hükümet, 22 Aralık'ta bütçe konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle kısmen kapatılmıştı.

Meksika sınırına inşa edilmek istenen duvarın yol açtığı kriz nedeniyle federal kurumlar 20 gündür kısmen faaliyette.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 22:17
  1. ABD
  2. Trump
  3. Trump Davos'a gitmeyecel

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