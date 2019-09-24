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Donald Trump'tan darbeci Sisi'ye destek

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır'da halkına kurşun sıkan darbeci Sisi'ye destek verdi. Trump, "Herkese karşı gösteriler oluyor, dünyadaki en iyi arkadaşınız Obama'ya karşı bile birçok gösteri oldu. Bu konuda endişeli değilim. Mısır'ın muhteşem bir lideri var ve saygı görüyor" dedi

24 Eylül 2019 Salı 11:03
Donald Trump'tan darbeci Sisi'ye destek

ABD Başkanı Donald Trump, BM 74. Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta bulunan Sisi ile görüşmesi öncesi gazetecilerin karşısına çıktı. Sisi'nin kısa sürede iyi bir iş yaptığını ifade eden Trump, "Görevi devraldığında ülke karışıklık içindeydi, şimdi değil" ifadesini kullandı.

Mısır'da düzenlenen Sisi karşıtı gösterilerden endişe duyup duymadığına yönelik bir soruya ise Trump, "Herkese karşı gösteriler oluyor, dünyadaki en iyi arkadaşınız (ABD'nin eski Başkanı Barack) Obama'ya karşı bile birçok gösteri oldu. Bu konuda endişeli değilim. Mısır'ın muhteşem bir lideri var ve saygı görüyor" yanıtını verdi.

Mısır'ın başkenti Kahire'deki bazı meydanlarda, geçen hafta ilk defa Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi aleyhinde gösteri düzenlenmişti. Tahrir Meydanı da dahil bazı meydanlarda bir araya gelen Mısırlılar, Sisi karşıtı sloganlar atmıştı.

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 11:03
  1. Mısır
  2. Sisi
  3. ABD
  4. Donald Trump

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  • mehmetmehmet31 dk önce
    İki yahudi piçi

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