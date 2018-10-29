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Donald Trump'tan Brezilya seçimlerini kazanan Jair Bolsonaro'ya tebrik

Amerika Başkanı Trump, Brezilya Devlet Başkanlığına seçilen Sosyal Liberal Partinin (PSL) adayı aşırı sağcı Bolsonaro'yu arayarak, tebrik etti.

29 Ekim 2018 Pazartesi 08:18
Donald Trump'tan Brezilya seçimlerini kazanan Jair Bolsonaro'ya tebrik

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Trump ve Bolsonaro arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Trump'ın, Bolsonaro'yu seçim zaferi için tebrik ettiğini belirten Sanders, "İki lider de ABD ve Brezilya halkının yaşamlarını geliştirmek için yan yana çalışacaklarına dair güçlü bir taahhütte bulundular." ifadelerini kullandı.

Ülkede 7 Ekim'de yapılan devlet başkanlığı seçiminin ilk turunda, adayların yeterli oy çoğunluğuna erişememesinin ardından düzenlenen ikinci tur oylamasında, halk dün sandık başına gitti.

Resmi olmayan sonuçlara göre, PSL'nin adayı aşırı sağcı Bolsonaro, oyların yüzde 56'sını alarak seçimin galibi oldu. İşçi Partisinin (PT) solcu adayı Fernando Haddad ise oyların yüzde 44'ünü aldı.

 

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 08:18
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