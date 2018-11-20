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Donald Trump’ın göçmen yasağına mahkeme engeli

ABD Başkanı Trump’ın ülkeye yasa dışı yollarla giren göçmenlerin iltica başvurusunu reddeden göçmenlik kararı, federal yargıç tarafından geçici olarak durduruldu.

20 Kasım 2018 Salı 17:41
Donald Trump’ın göçmen yasağına mahkeme engeli

ABD Başkanı Donald Trump’ın göçmenlik kararı federal yargıç tarafından engellendi. Trump’ın ülkeye yasa dışı yollarla giren göçmenlerin iltica başvurusunu reddeden göçmenlik kararı federal yargıç tarafından durduruldu. San Francisco Bölge Hakimi Jon S.Tigar, Trump’ın kararını geçici olarak durdurma kararı verdi.

Trump, bu ayın başında yasa dışı olarak Meksika sınırını geçenlerin iltica talebini otomatik olarak reddeden bir karar imzalamıştı.
San Francisco Bölge Hakimi Tigar, mevcut yasaların herhangi bir göçmenin iltica için ABD’ye başvurabileceği yönünde engel teşkil etmediğini ifade etti. Tigar, Trump’ın açıklamasını daha önceki kararlara göre aşırı olarak nitelendirdi. “Başkanlık otoritesinin kapsamı ne olursa olsun, Başkan göçmen yasasını değiştiremez. Meclis bunu kesinlikle yasakladı” şeklinde açıklama yapan Tigar, Trump’ın bu kararını yasa dışı olduğunu söyledi.

ABD SINIRA ASKER GÖNDERMİŞTİ

Honduras, Guatemala ve El Salvadorlu binlerce göçmen yoksulluk ve şiddet olayları nedeniyle kendi ülkelerinden ayrılarak ABD-Meksika sınırını geçti ve kuzeye yöneldi. Bugüne kadar yaklaşık 3 bin mülteci Meksika’nın ABD sınırında yer alan Tijuana şehrine geldi. Bölge yetkilileri önümüzdeki haftalarda bu sayının 10 bine ulaşmasını beklediklerini belirtti. ABD, sınırdaki güvenliği arttırmak için sınıra 5 binden fazla asker gönderdi.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 17:41
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  3. MEKSİKA
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