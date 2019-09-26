Donald Trump'ı ihbar eden gizli servis çalışanının kimliği açıklandı
ABD lideri Trump'ın Ukraynalı mevkidaşıyla yaptığı telefon görüşmesini açığa çıkaran kişinin kimliğinin belirlendiği bildirildi.26 Eylül 2019 Perşembe 16:05
ABD lideri Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesini ihbar eden ismin kimliği resmen paylaşıldı.
Bu gelişmeden dakikalar önce Twitter mesajı paylaşan Trump, "Demokratlar, Cumhuriyetçi Parti'yi yıkmaya çalışıyorlar. Bir arada durmalı, onların oyununu oynamalı ve mücadele etmeliyiz, ülkemiz tehlikede" dedi.
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