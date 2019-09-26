Donald Trump'ı ihbar eden gizli servis çalışanının kimliği açıklandı ABD lideri Trump'ın Ukraynalı mevkidaşıyla yaptığı telefon görüşmesini açığa çıkaran kişinin kimliğinin belirlendiği bildirildi.

ABD lideri Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesini ihbar eden ismin kimliği resmen paylaşıldı. Bu gelişmeden dakikalar önce Twitter mesajı paylaşan Trump, "Demokratlar, Cumhuriyetçi Parti'yi yıkmaya çalışıyorlar. Bir arada durmalı, onların oyununu oynamalı ve mücadele etmeliyiz, ülkemiz tehlikede" dedi.

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