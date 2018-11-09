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Donald Trump'a çok kötü haber!

Amerika'da yapılan Kongre ara seçimleri sonucunda Temsilciler Meclisi'nde kontrolü ele geçiren Demokratların, Başkan Trump'ın dış politikasını soruşturmaya hazırlandığı açıklandı.

09 Kasım 2018 Cuma 08:41
Donald Trump'a çok kötü haber!

ABD'li Washington Post gazetesinde yer alan haberde, Demokratların,  özellikle Temsilciler Meclisinin iki önemli alt komitesi Dışişleri Komitesi ve  Ulusal Güvenlik Komitesi'nde güç kazandığı ve bunun, Trump'ın politikalarını  sorgulamada büyük rol oynayacağı kaydedildi.

Haberde, demokratların kontrolündeki Dışişleri Komitesinin, Trump'ın,  Rusya ve Suudi Arabistan ile ilişkisi başta olmak üzere, Trump Vakfının işleyişi  ve Dışişleri Bakanlığının yönetimine dair birçok konuda soruşturma başlatacağı  iddia edildi.

Haberde ifadelerine yer verilen ve Dışişleri Komitesi Başkanlığına  geçmesi beklenen Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Eliot Engel, Trump  yönetiminin uzun zamandır Demokratları dinlemediğine ve komitelerin çağrılarına  cevap vermediğine dikkati çekti.

Engel, Başkan Trump'ın bundan sonra kendilerini dikkate almak zorunda  olduğunu savunarak, "Beyaz Saray artık bizi dikkate almalı. Almazlarsa (Trump  yönetimi) bizi dikkate alana kadar her şeyi yapacağız." ifadesini kullandı.

Rusya'nın 2016 ABD Başkanlık seçimlerine müdahalesini soruşturmanın  birinci öncelikleri olduğunu belirten Engel, Dışişleri Bakanlığının dış  politikası ve eski Başkan Barack Obama zamanında bakanlıkta işe başlayanlara  sadakat testi yapıldığı iddialarını da soruşturacaklarını ifade etti.

ABD'li seçmenler, Kongrenin üst kanadı Senatodaki 35 sandalye ile alt  kanadı Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamını belirlemek için 6  Kasım'da sandık başına gitmişti.

Kongre ara seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi  Parti Senatodaki çoğunluğunu korurken, Temsilciler Meclisinde üstünlüğü  Demokratlar sağlamıştı.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 08:41
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