Donald Trump TikTok'un rakibi Triller'da hesap açtı. Joe Biden'e sataşmayı unutmadı!

Başkan Donald Trump, ABD'de yasaklanmasını istediği video paylaşım uygulaması TikTok'un rakibi olan Triller'da hesap açtı. Trump'ın Triller hesabının yaklaşık 3.500 takipçisi var ve tanıtım videosu 590.000'den fazla görüntüleme almış durumda.

' Ben profesyonelim ve kimse benim gibi yapamaz '

Donald Trump ilk giriş videosunda "Ben teknolojide profesyonelim" ve "kimse benim gibi yapamaz" demesi Amerika gündemin viral oldu. Ayrıca Donald Trump Triller üzerinde rakibi Joe Biden'a sataşmayı da ihmal etmedi. Cumartesi öğlenden sonra paylaştığı videoda "Joe Biden'ın hiçbir fikri yok" diyerek alay etti.

TikTok'un kapanma baskısı sürerken müvadil uygulama olan Triller'in indirme oranı 700.000 olarak güncellendi. Triller, 2015 yılında TikTok'tan iki yıl önce piyasaya sürüldü ve sahibi Ryan Kavanaugh CNBC'ye şirketin kendisini "biraz daha riskli" içeriğe sahip TikTok'un "yetişkin versiyonu" olarak gördüğünü söyledi.