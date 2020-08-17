  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji

Donald Trump TikTok'un rakibi Triller'da hesap açtı. Joe Biden'e sataşmayı unutmadı!

Amerikan Başkanı Donald J. Trump TikTok'un rakibi olarak gösterilen Triller'da hesap açtı. Triller nedir? Donald Trump'ın Triller'da kaç takipcisi var? Donald Trump Triller üzerinden Joe Biden'a ne dedi? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-08-17 14:51:00 -
Donald Trump TikTok'un rakibi Triller'da hesap açtı. Joe Biden'e sataşmayı unutmadı!

Başkan Donald Trump, ABD'de yasaklanmasını istediği video paylaşım uygulaması TikTok'un rakibi olan Triller'da hesap açtı. Trump'ın Triller hesabının yaklaşık 3.500 takipçisi var ve tanıtım videosu 590.000'den fazla görüntüleme almış durumda.

' Ben profesyonelim ve kimse benim gibi yapamaz '

Donald Trump ilk giriş videosunda "Ben teknolojide profesyonelim" ve "kimse benim gibi yapamaz" demesi Amerika gündemin viral oldu. Ayrıca Donald Trump Triller üzerinde rakibi Joe Biden'a sataşmayı da ihmal etmedi. Cumartesi öğlenden sonra paylaştığı videoda "Joe Biden'ın hiçbir fikri yok" diyerek alay etti. 

TikTok'un kapanma baskısı sürerken müvadil uygulama olan Triller'in indirme oranı 700.000 olarak güncellendi. Triller, 2015 yılında TikTok'tan iki yıl önce piyasaya sürüldü ve sahibi Ryan Kavanaugh CNBC'ye şirketin kendisini "biraz daha riskli" içeriğe sahip TikTok'un "yetişkin versiyonu" olarak gördüğünü söyledi. 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Filistin Müftüsü'nden Mescid-i Aksa fetvası: Bu kanalla haram
Dünya

Filistin Müftüsü'nden Mescid-i Aksa fetvası: Bu kanalla haram

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, terör devleti İsrail'le imzalanan normalleşme anlaşması doğrultusunda Mescid-i Aksa'ya yapı..
'Türk gemisini yaraladık' diyerek paylaştılar! Abdullah Ağar'dan olay yorum
Gündem

'Türk gemisini yaraladık' diyerek paylaştılar! Abdullah Ağar'dan olay yorum

Yunanistan hükümetinin bölgedeki provokasyonlarını haberleştiren Yunan basını bölgede son yaşananlara ilişkin akılalmaz yalanlara imza atmay..
Türkiye 3 ülkenin ismini açıkladı: Sinsi ittifakın farkındayız
Gündem

Türkiye 3 ülkenin ismini açıkladı: Sinsi ittifakın farkındayız

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Doğu Akdeniz hakkında yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikler (BAE) ve Fransa’dan sonra herhangi..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı