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Dünya Donald Trump: 100 milyon doz aşı dağıtacağız
Dünya

Donald Trump: 100 milyon doz aşı dağıtacağız

ABD Başkanı Donald Trump, yıl sonunda en az 100 milyon doz koronavirüs aşısının dağıtılacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-18 01:57:00 -
Donald Trump: 100 milyon doz aşı dağıtacağız

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs aşısına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Trump, 2020 sonunu işaret ederek, ülkesinde 100 milyon doz koronavirüs aşısı dağıtılacağını açıkladı.

Düzenlenen bir basın toplantısında konuşan Trump, "Gıda ve İlaç Kurumu aşıyı onaylar onaylamaz 2020 sonuna kadar 100 milyon doz dağıtabileceğiz. Bu tarihten önce de çok sayıda aşı dağıtacağız." ifadelerini kullandı.

CDC 2021'i işaret etmişti

Geçtiğimiz günlerde, ABD Salgın Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi(CDC) Direktörü Robert Redfield, "Aşının yaygın kullanımı gelecek yılın ortasını bulabilir, belki daha da gecikebilir." diyerek, koronavirüs aşısı için 2021'i işaret etmişti.

Redfield'in bu açıklaması sorulunca Trump, "Sanırım bu açıklamayı yaparken bir hata yaptı. Bu yanlış bir bilgi. Biliyorsunuz, aşıya çok yakınız, Sanırım Ekim ayı gibi başlayabiliriz. Aşı hazır olur olmaz ilerlemeye hazırız." şeklinde konuştu.

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