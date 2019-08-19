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Domuzlara karşı ’ses bombalı’ önlem

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde çiftçilik yapan Mustafa Özaydın, mısırlarına zarar veren yaban domuzlarıyla mücadelede denediği birçok yöntemden sonuç alamayınca ‘ses bombalı’ önleme başvurdu.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 11:06
Domuzlara karşı ’ses bombalı’ önlem

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde çiftçilik yapan Mustafa Özaydın, mısırlarına zarar veren yaban domuzlarıyla mücadelede denediği birçok yöntemden sonuç alamayınca ‘ses bombalı’ önleme başvurdu.


Özaydın, gece saatlerinde sürüler halinde mısır tarlasının bulunduğu Arpalık mevkiindeki alana inerek mısırlarına zarar veren domuzlara karşı piknik tüpüyle çalışan, zaman ayarlı ‘ses bombası’ olarak adlandırılan mekanizmayı kurdu. Mustafa Özaydın,“Mekanik sistem piknik tüpüyle çalışıyor ve manyeto ile ateşleme yapıyor. 5 ile 10 dakika arasında manuel olarak zaman ayarlı, 120 desibel ses şiddetine sahip mekanik kuş ve yabani hayvan kovucu cihaz 2 kilogram Lpg tüpü ile 3 bine yakın patlama gerçekleştiriyor. 35 dönümlük mısır tarlamı domuzlardan korumak için birçok yöntem denedim ama domuz sürüleriyle baş edemedim. Son çare olarak bu cihazı almak zorunda kaldım. Cihaz 3 günde 2 kilogram Lpg tüpü tüketiyor. Bize masraflı geliyor ama ürünün tamamını kaybetmekten korktuğumuz için masrafına katlanıyoruz. Domuzlar çıkan yüksek desibelli sesten korktukları için mısır tarlama gelmiyorlar. İleride ne olur bilemem” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 11:06
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