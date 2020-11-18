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Yerel Domuz sürüsü, Karabük Üniversitesinde yiyecek aradı
Yerel

Domuz sürüsü, Karabük Üniversitesinde yiyecek aradı

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle aç kalan domuz sürüsü öğrencilerin yokluğunu fırsat bilip Karabük Üniversitesi içerisine kadar inip yiyecek aradı.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 23:57:00 -
Domuz sürüsü, Karabük Üniversitesinde yiyecek aradı

Karabük’te aç kalan domuz sürüsü akşam saatlerinde yiyecek bulmak için üniversite içerisine girdi. O anlar güvenlik görevlileri tarafından cep telefonuna kaydedildi.

Hava sıcaklıklarının gün geçtikçe düşmeye başlamasının ardından aç kalan domuz sürüsü Karabük Üniversitesi içerisine kadar indi.

Domuz sürüsü üniversitede yiyecek aradı

Öğrencilerin olmaması ve yurtların boş kalmasını fırsat bilen yaklaşık 12 adet domuz ormanlık alandan inerek Kamil Güleç Kütüphanesi’nin önüne kadar gelip çevrede yiyecek aradı.

O anlar üniversitede çalışan güvenlik görevlileri tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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