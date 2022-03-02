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Gündem Domuz eti kullanılan at eti kullanan markalar! Hangi marka sucuk salamda domuz eti çıktı
Gündem

Domuz eti kullanılan at eti kullanan markalar! Hangi marka sucuk salamda domuz eti çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapılan 371 firmanın ismini açıkladı. Et ve et ürünlerinde domuz, at eti kullanan firmaların hangileri olduğu ise merak ediliyor. Peki, hangi marka sucuktan domuz eti çıktı? Hileli sucuk salam sosis markaları

Yeniakit Publisher
2022-03-02 20:47:00 -
Domuz eti kullanılan at eti kullanan markalar! Hangi marka sucuk salamda domuz eti çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapılan, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar ile çikolataların yer aldığı, 371 firmaya ait 559 parti ürünü kamuoyuna açıkladı. Et ve et ürünlerinde hangi markaların hileli ürün sattığı ise merak konusu oldu. Peki, hangi markanın etlerinde domuz eti çıktı?

Domuz eti kullanılan at eti kullanan markalar! Hangi marka sucuk salamda domuz eti çıktı

 

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