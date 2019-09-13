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Domuz bağıyla bağlanan kadını polis kurtardı

İzmir'in Konak ilçesinde domuz bağı yöntemiyle bağlanan ve vücudunda darp izi bulunan kadın hastaneye kaldırıldı

13 Eylül 2019 Cuma 17:53
Domuz bağıyla bağlanan kadını polis kurtardı

İZMİR (AA) - İzmir'de, "domuz bağı" adı verilen yöntemle iple bağlandıktan sonra eve kilitlenen kadın polis tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Konak ilçesi 427 Sokak'taki bir evden kadın çığlıkları geldiği yönünde ihbar alan polis ekipleri söz konusu adrese geldi.

Polis ekipleri pencerenin demir korkuluklarını kırarak içeriye girdi.

Evin içerisinde çıplak halde domuz bağıyla bağlanmış vücudunda darp izi bulunan Dilek B, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili Fatih K. gözaltına alındı.


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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 17:53
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