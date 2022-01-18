Domenec Torrent yardımcısı kim oldu?

Domenec Torrent yardımcısı Albert Riera kimdir? Galatasaray’da Fatih Terim dönemi bitmesinden sona Domenec Torrent dönemi başlamıştı. Domenec Torrent yardımcıları büyük merak konusuydu. Gelen son dakika haberine göre, eski Galatasar oyuncusu olan ve Terim dönemi yardımcı antrenörlük yapan Albert Riera, Domenec Torrent'in yeni yardımcısı oldu. Bugün gerçekleştirilen sabah idmanıyla göreve başladı. Albert Riera Ortega, İspanyol eski millî futbolcu ve antrenör. Millî takımda 16 kez maça çıkan Riera, ülkesini 2009 Konfederasyonlar Kupası'nda temsil etmiştir.

Albert Riera kimdir?

15 Nisan 1982 yılında dünyaya gelen Albert Riera şu an 39 yaşındadır. Kariyerinde en yüksek piyasa değeri 16 milyon Euro ile Liverpool kulübüne transfer olmuştur. Balear Adaları'na bağlı Manacor'da doğan Riera profesyonel futbol kariyerine doğduğu yerin takımı olan RCD Mallorca'da başlasa da iki yıl kaldığı kulübüyle sadece 11 La Liga maçına çıktı. 2002-03 sezonunda Balear Adaları kulübünün Copa del Rey'deki başarısında büyük pay sahibi olan Riera, ligde oynadığı 35 maçta da 4 gol kaydetti.

Riera, 2003 yılının yaz ayında düzenli olarak 2 sezon boyunca forma giydiği Bordeaux'ya transfer oldu. Bu kulüp formasıyla Ligue 1'de toplamda 4 gol kaydetti. Riera, İspanya'ya 2005'te geri döndü ve Espanyol'a imza attı. İlk sezonunda sadece 8 maçta forma giyen Riera, Ocak 2006'da Manchester City'ye kiralık olarak gönderildi.[3] Burada ilk golünü 1 Şubat'ta Newcastle United'ı 3-0 yendikleri maçta kaydetti.[4] 2006-07 sezonunun bitiminden önce Katalonya'ya geri döndü.

Riera, 2008-2009 transfer sezonun son günü 1 Eylül 2008'de Liverpool takımına transfer oldu. Liverpool takımıyla 4 senelik sözleşme imzalayan Riera eski kulübü Espanyol'a bonservis bedeli olarak 8 milyon pound kazandırdı. 18 Mart 2010'da beklenen performansı gösterememesi ve Liverpool teknik direktörü Rafael Benitez ile yaşadığı çatışmalar nedeniyle Liverpool takımının satış listesine girmiş, CSKA Moskova ve Spartak Moscow'nın transfer listesine alınmasına rağmen Temmuz 2010'da Olympiakos takımına transfer olmuştur. 23 Temmuz 2010'da yaklaşık 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Olympiakos ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Riera, Ülke tarihinin transfer rekorunu kırdı.

Albert Riera hangi takımda görev yaptı?

İspanyol futbolcu Süper Lig kulübünden Galatasaray ’a 3 milyon Euro ile transfer olmuştur. Türkiye de oynadığı ilk ve tek takım Galatasaray’dır. İspanyol futbolcu Türkiye’ye Olimpiakos'tan Galatasaray'a 3 milyon Euro bedel ile transfer olmuştur.

Albert Riera futbolu ne zaman bıraktı?

İspanyol futbolcu 2016 yılında son olarak FC Koper kulübünde forma giymiş ve kariyerini noktalamıştır.

Albert Riera başarıları

- 2002- 2003 sezonunda Mallorca kulübü ile İspanyol Kupa Şampiyonluğunu yaşamıştır.

- 2011 sezonunda Olimpiakos Pire kulübü ile Griechischer Meister şampiyonluğunu yaşamıştır.

- 2011- 2012 ve 2012- 2013 sezonunda Galatasaray kulübü ile Türkiye Şampiyonluğunu yaşamıştır.

- 2012- 2013 ve 2013- 2014 sezonunda Galatasaray kulübü ile Türkiye Süper Kupası şampiyonluğunu yaşamıştır.

- 2013- 2014 sezonunda Galatasaray kulübü ile Türkiye Kupa Şampiyonluğunu yaşamıştır.