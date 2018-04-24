Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Domatex Türkiye 2018 kapılarını bugün açıyor

Domotex Türkiye 2018 Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı, Gaziantep’in ev sahipliğinde bugün açılıyor.

24 Nisan 2018 Salı 11:50
Domatex Türkiye 2018 kapılarını bugün açıyor

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği, Gaziantep Ticaret Odası ve Gaziantep Halıcılar Odası iş birliğinde Ortadoğu Fuar Merkezi’nde bu yıl 11’inci kez gerçekleştirilecek fuarda 10 ülkeden 35 firma 195 stant açacak. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, 2018’in ilk çeyreğinde kentin halı ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,77 arttığını, bu yıl ülkeden yapılacak halı ihracatının 2 milyar 500 milyon dolara ulaşmasının hedeflendiğini bildirdi.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 11:50
  1. Gaziantep
  2. Domatex Türkiye
  3. Selahattin Kaplan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TZOB'dan "genç çiftçiye", son gün uyarısı!
    1. TZOB'dan "genç çiftçiye", son gün..
    2. TOKİ Kayaşehir kura çekilişi saat kaçta?
    3. Abdullah Gül'ün adaylık için tek..
    4. Ramazan pidesine zam kapıda
    5. Kadirov: Trump ve Merkel'i hapse atarız
    6. Geçici iş için 5 saatte 5 bin başvuru!
    7. Saadettin Köpek öldü, indirim geldi
    8. Tefecilere şafak operasyonu!
    9. Genç doktorun şüpheli ölümü!
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdullah Gül..
    11. ETİD Açıkladı: Alışveriş kredisiyle en..
    12. Siyonistlerden alçak hareket!..
    13. Yabancıya satışlar zirve yapacak
    14. Teröristbaşı: Erdoğan ve Bahçeli'ye..
    15. Temel Karamollaoğlu'ndan 'Abdullah..
    16. İran'dan Flaş Çıkış: NPT'den ayrılırız!
    17. İşte haftanın emlak ajandası!
    18. Kanal İstanbul'a komşu lojistik üs
    19. Emlak Konut'tan Çamlıca Cami'ye dev..
    20. e-Devlet'ten yeni hizmet!
    Gökçek CHP'nin adayını açıkladı!
    Gökçek CHP'nin adayını açıkladı!
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!
    Karamollaoğlu Yapıcıoğlu ile görüştü
    Karamollaoğlu Yapıcıoğlu ile görüştü
    3 partiden ortak cumhurbaşkanı adayı!
    3 partiden ortak cumhurbaşkanı adayı!
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    CHP’nin sözlerine Başbakan çok sert çıktı
    CHP’nin sözlerine Başbakan çok sert çıktı
    Son anket açıklandı! CHP'ye büyük şok
    Son anket açıklandı! CHP'ye büyük şok