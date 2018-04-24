Domatex Türkiye 2018 kapılarını bugün açıyor

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği, Gaziantep Ticaret Odası ve Gaziantep Halıcılar Odası iş birliğinde Ortadoğu Fuar Merkezi’nde bu yıl 11’inci kez gerçekleştirilecek fuarda 10 ülkeden 35 firma 195 stant açacak. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, 2018’in ilk çeyreğinde kentin halı ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,77 arttığını, bu yıl ülkeden yapılacak halı ihracatının 2 milyar 500 milyon dolara ulaşmasının hedeflendiğini bildirdi.