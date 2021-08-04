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Kadın - Aile Domatesli patlıcan yemeği nasıl yapılır? Yaz yemeği tarifleri
Kadın - Aile

Domatesli patlıcan yemeği nasıl yapılır? Yaz yemeği tarifleri

Kolay patlıcan yemeği tarifi | Yaz sofralarına uygun tarif arayanlar “Domatesli patlıcan yemeği nasıl olur?” sorusuna cevap arıyor. Peki, patlıcan yemeği için hangi malzemeler gerekli? Tam ölçülü patlıcan yemeği tarif

Yeniakit Publisher
2021-08-04 19:33:00 -
Domatesli patlıcan yemeği nasıl yapılır? Yaz yemeği tarifleri

Yaz aylarında genellikle hafif yemekler tercih edilir. Uzmanlar bol yağlı yemekler ve kızartmalardan uzak durulmasını öneriyor. Tam yaz sofralarına uygun bir yemek istiyorsanız; işte patlıcan yemeği tarifi

Patlıcan yemeği tarifi

Malzemeler:

  • 3 adet patlıcan
  • 3 adet sivri biber
  • 2 adet domates
  • 1 adet soğan
  • 2-3 diş sarımsak
  • Zeytinyağı
  • Tuz
  • Karabiber

Domatesli patlıcan yemeği nasıl yapılır?

Öncelikle soğanı doğrayın. Ardından sarımsakları rendeleyin.

Zeytinyağını tencereye alın ve soğan ve sarımsağı kavurun.

Biberleri ve patlıcanları küçük küçük doğrayın.

Soğanlar pembeleşince önce biberleri ardından da patlıcanları ekleyip kavurun.

Son olarak domatesleri doğrayıp ekleyin.

Tuz ve karabiber ekledikten sonra bir miktar sıcak su ilave edebilirsiniz.

Yemeğinizi kısık ateşte pişirin.

Afiyet olsun.

Biberiyeli patates nasıl yapılır? Biberiyeli patates tarifi
Biberiyeli patates nasıl yapılır? Biberiyeli patates tarifi

Kadın - Aile

Biberiyeli patates nasıl yapılır? Biberiyeli patates tarifi

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