Yaz aylarında ve sonbaharın ilk günlerinde mutfaklardan salça ve reçel kokuları yükselir. Kış boyu tazecik ve katkısız salça tüketmek isteyenler denenmiş lezzetli salça tariflerini araştırıyor. İşte, ev yapımı domatesli biber salçası tarifi…

Domatesli biber salçası tarifi

Malzemeler:

1 kilo domates

12 adet kapya biber

2 adet acı kırmızı biber

2 yemek kaşığı kaya tuzu

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Güneşte domates biber salçası nasıl yapılır?

Kış mevsimi gelmeden önce hanımlar kolları sıvadı mutfağa grip kışlık salça hazırlamaya başladı. Güneşte pişen lezzetli bir salça hazırlamak istiyorsanız; tarife geçelim.

İşe elbette domates ve biberleri yıkayarak başlıyoruz.

Yıkanan biberleri ortadan ikiye kesiyoruz ve tohumlarını çıkarıyoruz.

Tohumları çıkarılan biberleri büyük parçalar halinde doğruyoruz.

Sıra domateslere geldi. Domateslerin sap kısımlarını kesiyoruz. Ardından domatesleri kabuklarıyla küp küp doğruyoruz.

Genişçe bir tencerenin içerisine bir kat domates bir miktar kaya tuzu ve bir kat biber olarak malzemelerin hepsini yerleştiriyoruz.

Tencerenin kapağını kapatıp ve minimum 10-12 saat dinlendiriyoruz.

Bir gün sonra tencereye 1 su bardağı su ekleyip ve ocağın altını açıyoruz.

Salçayı 20-25 dakika ocakta pişiriyoruz.

Geniş bir kevgire salçayı alıp suyunun süzülmesini bekliyoruz.

Salçanın suyu süzülünce kalan malzemeyi blendardan geçiriyoruz.

Hazırlanan salçayı genişçe bir ya da iki tepsiye yayıyoruz.

Hazırladığımız salçayı güneş alan bir yere yerleştiriyoruz.

1-2 gün ara ara salçayı karıştırıyoruz.

Salça kıvam alınca toz biber ekleyip karıştırıyoruz.

Ardından salçayı sterilize ettiğimiz kavanozlara bölüştürüyoruz.

Bütün kış salçanın tazeliğini koruyabilmek için kavanozları serin ve kuru bir yerde muhafaza ediyoruz.

Afiyet olsun.