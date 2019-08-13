Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
İstanbul Bayrampaşa'daki halde çekilen görüntülerde; domatesler halka ucuza satılmak yerine çöpe atılıyor.13 Ağustos 2019 Salı 16:56
Türkiye'de üretilen 50 milyon ton meyve ve sebzenin yüzde 25-40’ı üretim, dağıtım ve tüketim zincirinde kaybediliyor.
Esnafın istediği fiyatı karşılayamadı
İstanbul Bayrampaşa halinde çekilen görüntülerde, tarladan alınmış, nakiyesi ödenmiş ama istenen fiyat karşılanmayınca çöpe dökülen domatesler var.
Pazarcılar, halka ucuza satmak yerine çöpe atıyor
Havaların ısınmasıyla birlikte ürünler artarken, fiyatlar dibe çakıldı. Pazarcılar, halka ucuza satmak yerine düzeni bozmamak adına çöpe dökmeyi tercih ediyorlar.
Bu durum karşısında zarar eden üreticiler, emeklerinin çöpe gitmesinden dolayı üzüntü duyuyor. Bir yandanda halk, bu durumdan habersiz.
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