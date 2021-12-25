Domatesi pişirerek yerseniz... Araştırma sonuçlarıyla kanıtlandı

Domates diyabet, cilt problemleri ve idrar yolu enfeksiyonlarından da rahatlama sağlar. Çok lezzetli bir yaz sebzesi olan domates birçok farklı yemekte kullanılır. Kahvaltı sofralarını şenlendirir. Peki domates nasıl tüketilirse daha sağlıklı olur? İşte cevabı...

Domates mis kokusu, kırmızı rengiyle çok seviliyor. Domates çiğ tüketilebileceği gibi pişirilerek de tüketilebilir. Domates, sindirimi artırır, kan dolaşımını uyarır, kolesterol seviyelerini azaltır. Peki domates nasıl tüketilirse daha sağlıklı olur? İşte cevabı...

Pişirerek tüketmek gerekiyor

Kızanak kelimesinin eş anlamlısı olan domates, doğada diğer kırmızı renkli besinler arasında en fazla likopen maddesi içerir. Güçlü bir antioksidan olan domates ile ilgili yapılan araştırmalarda hücrelerin mutasyona uğramasını önlediğinden kanserin yayılmasını engellediği ortaya çıkarılmıştır. Bazı Avrupa ülkelerinde sarı renkte yetiştirilen domatesin tarihçesi oldukça karmaşıktır. Domates ise pişirilerek tüketmek 2 kat fazla sağlıklıdır.