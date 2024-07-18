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Ekonomi Domates ve patates için Türkiye'nin kapısını çalacaklar! Yine elimize düştüler
Ekonomi

Domates ve patates için Türkiye'nin kapısını çalacaklar! Yine elimize düştüler

Yeniakit Publisher
2024-07-18 08:10:00 -
Domates ve patates için Türkiye'nin kapısını çalacaklar! Yine elimize düştüler

Rusya'daki hava sıcaklıkları patates ve domates hasadını vurdu. Moskova yönetimi bu iki ürün için Türkiye'nin kapısını çalacak.

Sıcak havalar Rusya'nın güney bölgelerinde sebze hasadını vurdu. İzvestiya, sebze üretiminin bu yıl yüzde 25 daha düşük gerçekleşme ihtimalinin bulunduğunu yazıyor.

Gazeteye konuşan Organik Tarım Birliği temsilcileri sorunun öncelikle domates ve patates üretimini etkilediğini söyledi. Olumsuz hava koşullarından etkilenen bölgeler arasında Rostov, Arstahan, Volgograd ve Krasnodar ilk sırada.

OBatat temsilcisi Anastasiya Veyştort, domateslerin bir ay önce tozlaşmayı kestiğini ve önümüzdeki birkaç ay boyunca piyasaya ürün tedarik edemeyeceklerini dile getiriyor.

Patates Birliği'nden Sergey Lupehin de patates için ideal vejetasyon aralığının 18-22 derece olduğunu, ancak üretim bölgelerinde bu aralığın aşıldığını söyledi.

Yüksek Ekonomi Okulu'ndan Georgi Ostapkoviç ise hasat kaybının iç pazardan ziyade ihracat pazarlarını etkileyeceği görüşünde. Ostapkoviç gerek görülmesi halinde komşu ülkelerden sebze ithal edilebileceğini belirtiyor.

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Yorumlar

Vay vay

Domates ve patatesle mi Rusyayi tehdit ediyoruz artık....Vah vah, ne günlere kaldık...
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