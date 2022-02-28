Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş, ihracattı olumsuz etkiledi. Elde kalan sebze ve meyveler ise iç pazarda fiyatların düşüşe geçmesini sağladı.

Domates salatalık biber güncel fiyat | Domates biber fiyatları ne kadar düştü?

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, Ukrayna ve Rusya'nın meyve ve sebze üreticisi için önemli bir pazar olduğunu belirterek, savaşın bu bölgeye gerçekleştirilen ihracatı da etkilediğini söyledi.

Savaş nedeniyle özellikle örtü altı ürün fiyatlarının düşme eğiliminde olduğunu aktaran Tavşan, "Fiyatlarda aşağı yukarı yüzde 20-30 düşüş var. Örtü altı ürünlerde, domates, salatalık ve biber fiyatında düşme var. Normalde bu aylar örtü altı ürünlerin fiyatının yüksek olduğu dönemdir. " dedi.

Domatesin fiyatı 10-14 lira, salatalık ise 12-14 lira arasında değişen rakamlara satılıyor. Sivri biberin kilosu 22, kapya biberin ise kilosu 12-15 lira arasında değişiyor. Söz konusu indirimin önümüzdeki günlerde tezgahlara yansıması bekleniyor.