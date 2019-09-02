Bu konu birçok kişinin kafasını karıştırıyor. Peki, salatalara, yemeklere lezzet katan domates sebze mi meyve mi?

En çok tartışılan konuların başında gelir domatesin meyve mi sebze mi olduğu. Siz de bu konuda kararsızsanız bu haber tam size göre. İşte, "Domates meyve mi sebze ki? sorusunun yanıtı...

Meyveler her zaman tatlı mıdır?

Bizler meyvelerin genellikle tatlı olduğunu düşünürüz. Meyveler yıkandıktan sonra afiyetle yenir ya da bu lezzetlerden reçeller pişirilir. Ancak hiç kimse meyvelerin yemeklerde kullanıldığına inanmak istemez. Çünkü bizim için sebzeler yemeklere, salatalara eklenen tuzla lezzetlenen gıdalardır.

Peki, domates meyve mi sebze mi?

Yıllardır bu sorunun yanıtı tartışılır. Domatesin meyve mi sebze mi olduğu tartışılırken bilim insanları yaptıkları çalışmalarla bu konuda net bir karara varmış durumda.

Domates aslında bir meyve

Bilim insanları birçok kişinin sebze olduğunu düşündüğü domatesin bir meyve olduğunu belirtiyor.

Domates neden meyvedir?

Bilim insanları içerisinde kendi çekirdeğini ya da tohumunu bulunduran gıdaların meyve olduğunu ifade ediyor. Domates içerisinde çekirdek barındırdığı için teknik olarak bir meyvedir.

İşte, sebze olduğunu düşündüğümüz meyveler:

Domates

Salatalık

Taze fasulye

Patlıcan

Kabak

Bal kabağı

Biber

Zeytin