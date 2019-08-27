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Domates konservesi nasıl yapılır? Domates sosu konservesi yapımı

Domates konservesi nasıl yapılır? sorusu bu aralar ev hanımlarının en çok merak ettiği konular arasında. Yaz aylarında bol, ucuz ve leziz olan domatesi kışa da taşımanın en iyi yollarından biri kışlık sos haline getirmek. Kış hazırlıklarının içerisinde ilk tercih edilenlerden biri domates sosu yapımı. Domates konservesi nasıl yapılır?İşte Domates sosu konservesi yapımı

27 Ağustos 2019 Salı 22:24
Domates konservesi nasıl yapılır? Domates sosu konservesi yapımı

Domates konservesi nasıl yapılır? sorusu bu aralar ev hanımlarının en çok merak ettiği konular arasında. Yaz aylarında bol, ucuz ve leziz olan domatesi kışa da taşımanın en iyi yollarından biri kışlık sos haline getirmek. Kış hazırlıklarının içerisinde ilk tercih edilenlerden biri domates sosu yapımı. Domates konservesi nasıl yapılır? İşte Domates sosu konservesi yapımı

Kışlık domates konservesi nasıl hazırlanır?

Malzemeler

2 kilogram domates
4 yemek kaşığı zeytinyağı
5 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı kuru nane
1 tatlı kaşığı karabiber
1 çay kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz

Hazırlanışı

Öncelikle domateslerin kabuklarını soymakla işe başlayın. En pratik yolu domatesin dibine artı şeklinde bir çizik attıktan sonra kaynar suda 30 saniye bekletip ardından buzlu suya koymaktır. Domateslerin kabukları bıçakla çizdiğiniz bölgelerden soyulmaya başlayacaktır.

Domatesleri küp küp doğrayın eğer fazla sulu ise biraz suyunu ayırın. Tencerenin içine zeytinyağı, karabiber ve naneyi biraz kavurun. Daha sonra, küçük küçük doğradığınız sarımsakları ekleyin. Son olarak domateslerle beraber bütün malzemeleri ekleyin ve 3-4 dakika kaynattıktan sonra altını kapatın. Bu noktada tadına bakarak tuz miktarını artırabilirsiniz.

Kullanacağınız kavanozları daha önceden kaynar suda iyice kaynatın ve temizleyin. Biraz soğuduktan sonra sosunuzu kavanozların içine doldurun ve kapaklarını kapatın. Ters çevirip buzdolabında veya karanlık bir ortamda bekletin. Domates sosunuz hazır.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 22:26
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