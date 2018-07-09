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Domates dondurucuda nasıl saklanmalıdır?

Bütün meyveler ve sebzeler mevsiminde taze, lezzetli ve ekonomiktir. Bu sebeple hem bütçeniz için hem de mevsimindeki hormonsuz organik gıdaları yemek için yazdan kışa hazırlık yapılmalıdır.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 16:23
Domates dondurucuda nasıl saklanmalıdır?

Ağustos ayının ortalarından Eylül ayının sonuna kadar olan sürede sıcaklar arttığı için domatesler mevsiminde uygun olgunluğa erişir. Fiyatları düşer. Bu mevsimdeki domatesler kış ayına hazırlık yapmak için en uygun domateslerdir.

Çünkü kış aylarındaki domatesler seralarda üretilen domateslerdir ve yaz aylarındaki domatesler kadar faydalı değildir. Fiyatları düşen domatesler kış ayına hazırlık olarak evlerde çeşitli yöntemlerle saklanır. Kaynatılan domatesler doğranarak şişelerde saklanır veya domatesler dondurucuya atılır.

Domatesleri dondurucuda saklamak için yapmanız gerekenler, dondurucuya koycağınız domatesleri pazardan seçtikten sonra domatesler evde güzelce yıkanır. Daha sonra tencerede kaynattığınız suyun içerisine atılır ve bir süre beklenir. Çıkardığınız domateslerin kabukları soyulur ve ortadan ikiye kesilerek el yardımı ile sıkılır ki fazla suyu çıkartılır.

Daha sonra isterseniz küp küp doğrayarak isterseniz rendeleyerek bir yemekte tüketilecek şekilde buzdolabı torbalarına veya küçük plastik kapların içerisinde saklayabilirsiniz.  Kesinlikle cam kaplar içinde saklamayınız. Çünkü cam kaplar dondurucuda kırılıp çatlar.

Kullanacağınız zaman donmuş bir şekilde doğranmış yada rendelenmiş olan domatesinizi buzdolabında çözdürebilirsiniz veya torbasından çıkarıp direkt tencere içerisinde erimesini sağlayabilirsiniz.

Fakat çözdürmüş olduğunuz domatesleri tekrar dondurmayınız. Çünkü bu işlem domateslerin bakteri üretmesine neden olacaktır.

Bir başka dondurucuda saklama çeşidi ise domatesleri direkt bütün halde saklama şeklidir. Bunun hazırlanışı da, aynı şekilde etli ve olgun domateslerden yapılır. Seçilen domatesler güzelce yıkanır ve kurulanır. Hazırlanan domatesler bütün olarak dondurucuya atılır.

Domatesler kullanılacağı zaman bir süre buzdolabı dışında bekletilir. Fazla çözülmeden hafif buzluyken kabukları zar gibi soyulur. Daha sonra tamamen çözülen domatesler istenen şekilde doğranır ve hemen kullanılır. Çözülen domatesler tekrar dondurucuya atılmaz.

Vücudumuz için faydalı olan sebzelerden domatesi de zamanında tüketmek ve saklamak çok önemlidir. Domatesin bol olduğu zamanda vitamini de bol olur ve bu zamandaki saklanan domatesler de vitaminlerini korur.

Dondurucuda saklama en pratik ve herkesin kullandığı yöntemlerdendir. Bu yöntemi uygularken yapılan aşamalara ve dondurucudan çıkarılan domateslerin tekrar dondurucuya atılmamasına dikkat edilmelidir.

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 16:23
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