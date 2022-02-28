Domates çorbası tarifi nasıl yapılır? Kasarlı-Domates çorbası tarifi

Domates çorbası tarifi sayesinde domates çorbası nasıl yapılır öğrenerek ana yemek öncesinde, en az ana yemek kadar lezzetli olan çorbanızı afiyetle yiyebilirsiniz.

Domates çorbası tarifi

Yapımı için malzemeler

5 adet domates

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

2 çay bardağı sıcak süt

5 su bardağı su

Servisi için:

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Domates çorbası tarifi nasıl yapılır?

Domates çorbası yapımı için öncelikle domateslerin kabuğunu soyup, mutfak robotundan geçirin. Derin bir tencerede tereyağını eritin. Eriyen tereyağı üzerine unu ekleyin ve kavurun. Kavrulan unun üzerine domates salçasını ilave edin. Ardından mutfak robotundan geçirdiğiniz domatesleri ekleyin. Malzemeleri iyice karıştırarak kavurun. Domatesler de kavrulduktan sonra suyunu ilave ederek pişirmeye bırakın. Kaynayan çorbaya sütünü de ekleyin. Tuzunu da ilave ettikten sonra birkaç dakika daha kaynatarak ocaktan alın. Servis esnasında üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpin. Afiyet olsun.