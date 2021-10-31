Domates çorbası tarifi, nasıl yapılır?

Siz de bu kolay domates çorbası tarifiyle sevdiklerinizin içini ısıtabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler

5 adet olgun domates

2 çorba kaşığı tereyağı

3 çorba kaşığı un

1 litre su

1 su bardağı süt

1 çorba kaşığı rendelenmiş taze kaşar

Yapılışı

Yağ ve un bir tencerede hafifçe kavrulur. Domatesin kabuğu çıkarılıp, küp küp kesilir ve robottan geçirilip bu karışıma ilave edilir, birkaç dakika kavrulur. Ara verilmeden bir litre kadar su ilave edilip karıştırma işlemini sürdürülür ve 15 dakika kaynatılır. Daha sonra süt ilave edilip bir kaç dakika daha kaynatılarak tuzu ilave edilip ocaktan alınır. İsterseniz üzerine kaşar peyniri rendesi ilave edebilirsiniz.