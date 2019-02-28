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Domaniç’te kar yağışı, sis ve buzlanma

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşatıyor.

28 Şubat 2019 Perşembe 13:20
Domaniç’te kar yağışı, sis ve buzlanma

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşatıyor.


Domaniç ilçesi Kocayayla mevkiinde, kar yağışı, sis ve buzlanma nedeniyle ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanıyor. Yolda kalan araçlara Karayolları ekipleri ve vatandaşların yardımı ile çekiliyor.


Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 13:20
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