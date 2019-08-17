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Dolu ve sel Domaniç’i vurdu

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde yaklaşık 15 dakika süren sağanak yağış ve dolu, taşkınlara sebep olurken; ardından gelen fırtına ağaçları kökünden söktü, minare camları ve caminin kubbesi yerinden söküldü.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 18:45
Dolu ve sel Domaniç’i vurdu

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde yaklaşık 15 dakika süren sağanak yağış ve dolu, taşkınlara sebep olurken; ardından gelen fırtına ağaçları kökünden söktü, minare camları ve caminin kubbesi yerinden söküldü.


Domaniç-Tavşanlı yolu yine sel baskını nedeniyle trafiğe kapandı. Belediye İş makinaları saatlerce selle gelen çamuru temizleyerek yolu açtı. Yeşilköy’de beş evi su basarken, köy meydanı da selin getirdiği çamurla kullanılamaz hale geldi. Köy Muhtarı Abdullah Dursun, “Köyümüzde her yıl, aynı mevsimlerde aynı sorunları yaşıyoruz. Devletimiz istese birkaç küçük çalışmayla bizi bu sıkıntılardan kurtarabilir. Köyümüze sıcak asfalt atıldı ama menfez yok. Hal böyle olunca da her yeri sel basıyor” dedi.


Osmanlı Gözetleme Kulesi ile meşhur Berçin Köyünü ise dolu vurdu. Dolu, evlerin camlarını araçların aynalarını kırarken, köy camisinin kubbesini de fırtına kökünden söktü. Minare pencereleri kırıldı. Köyün 800 yıllık meşe ağacının asırlık dalı şiddetli fırtınaya dayanamayarak kırıldı.


Köy sakinlerinden 84 yaşındaki Abbas Çankırlı, “Çocukluğum da bu ağacı altında oynardım, gençliğimde bu ağacın kırılan dalında özellikle düğünlerde salıncağa binerdik. Son zamanlarda da köyün yaşlıları bu dalın gölgesinde oturur yarenlik ederdik. Bu dal kırıldı Berçin köyü öldü” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 18:45
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