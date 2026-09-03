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Yerel Dolu ve Sağanak Peynir Üreticilerini Vurdu
Yerel

Dolu ve Sağanak Peynir Üreticilerini Vurdu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Dolu ve Sağanak Peynir Üreticilerini Vurdu

Erzincan'ın yüksek kesimlerindeki yaylalarda aniden bastıran dolu ve sağanak yağış, tulum peyniri üreticilerine zor anlar yaşattı.

Erzincan'ın yüksek kesimlerindeki yaylalarda aniden bastıran dolu ve sağanak yağış, tulum peyniri üreticilerine zor anlar yaşattı.
Şiddetli yağış sonrası çadırları su basan üreticiler, bir yandan hayvanlarını soğuktan korumaya çalışırken diğer yandan çadırlardaki suyu tahliye etmek için uğraştı. Yağıştan küçükbaş hayvanlar da olumsuz etkilendi.
Erzincan'ın yaylalarında etkili olan dolu ve sağanak, çadırlarda yaşamını sürdüren tulum peyniri üreticilerine zor anlar yaşattı.

Erzincan'ın yüksek kesimlerindeki yaylalarda aniden bastıran dolu ve sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli dolu yağışının ardından yaylalarda kısa sürede su baskınları meydana geldi. Peynir üreticilerinin barınma ve üretim amacıyla kullandığı çadırları su basarken, çevrede biriken sular nedeniyle üreticiler zor anlar yaşadı.

Yağıştan küçükbaş hayvanlar da olumsuz etkilendi. Yağmur ve dolu nedeniyle ıslanan hayvanların soğuk hava nedeniyle zarar görmemesi için üreticiler yoğun çaba gösterdi.

Üreticiler, bir yandan hayvanlarını korumaya çalışırken diğer yandan çadırlara dolan suyu tahliye etmek için uğraştı.

Yaylalarda zorlu şartlar altında hayvancılık ve tulum peyniri üretimi yapan üreticiler, aniden bastıran dolu yağışının kendilerini hazırlıksız yakaladığını belirtti.

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