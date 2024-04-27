Dolu afetine karşı “yapay zekâ” önlemi!

Dolu yağışı artık gündelik hayatın bir parçası olurken, her geçen yıl afetlerde yaşanan artış ise dikkat çekiyor. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında artış gösteren dolu yağışlarında hızlı aksiyon almak, tüketiciler nezdinde büyük önem taşıyor.

Dolu hasarı konusunda ülkemizin en tecrübeli şirketlerinden RS Boyasız Onarım, 62 adet hizmet noktasıyla dolu yağışlarına karşı hazırda bekliyor. İklim değişiklikleriyle birlikte doğa olaylarının hızına yetişmenin mümkün olmadığını ve ne zaman dolu yağacağının kestirilemediğini belirten RS Boyasız Onarım Marka Başkanı Eray Afet, geçmişteki dolu yağışlarında sürücülerin önemli mağduriyetler yaşadığını söylüyor.

Kaskolu araç oranının Türkiye'de ortalama sadece yüzde 30 seviyesinde kaldığını ifade eden Afet, "Dolu yağışlarına karşı karton, battaniye yerine en kuvvetli çözüm kasko sigortası yaptırmak. Boyasız onarım tekniğimiz ile aracın değerini koruyarak tüketicilerin mağduriyet yaşamasını önlüyoruz. Teknisyen eğitimine ise tüm hızla devam ediyoruz. Amacımız Dünya ülkelerine hizmet ihracatı sağlayabilmek. Öte yandan heyecan verici bir gelişme; ülkemizdeki dolu yağışlarındaki artış ve dolayısıyla otomobillere verdiği zararın artışı sebebiyle operasyonel zorluk ve gecikmelerin önüne geçmek adına, günümüz teknolojilerine ayak uydurarak yapay zekâ ile hasar tespiti çalışmalarımıza başladık. 2024 yılı ikinci yarısında devreye almayı planlıyoruz.” açıklamasını yaptı.

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