Dolmabahçe’de zorlu randevu! Alanyaspor hazırlıkları tamamladı, Beşiktaş maçı için geri sayım başladı

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında yarın akşam deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Corendon Alanyaspor, bu kritik mücadelenin provasını bugün yaptığı son antrenmanla noktaladı. Akdeniz temsilcisi, İstanbul’dan puan ya da puanlarla dönerek alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Isınma çalışmalarıyla başlayan idman, taktik ağırlıklı çalışmalarla sona erdi. Turuncu-yeşilli ekip, antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Beşiktaş ile Corendon Alanyaspor arasında yarın saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Balıkesir Bölgesi Üst Klasman Hakemi Oğuzhan Çakır yönetecek.

