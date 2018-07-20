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Dolmabahçe'de yol çöktü! İstanbul'da trafik durdu

Vodafone Park Stadyumu ile Dolmabahçe Sarayı arasında bulunan yol çöktü.

20 Temmuz 2018 Cuma 17:15
Dolmabahçe'de yol çöktü! İstanbul'da trafik durdu

Vodafone Park ile Dolmabahçe Sarayı arasında kalan yolda çökme meydana geldi. İstanbul trafiğinin kritik noktası ulaşıma kapatıldı.

STADIN ÖNÜNDEKİ YOLDA ÇÖKME MEYDANA GELDİ

Beşiktaş'taki Vodafone Park Stadı önünde yolda çökme meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Dolmabahçe Meclis-i Mebusan Caddesi'ndeki stadın önünden geçen yolda çökme oldu.

 

2 METRE ÇAPINDA ÇUKUR OLUŞTU

Yaklaşık 2 metre çapında çukur oluşan yol, Karaköy istikametinde trafiğe kapatıldı.

 

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bölgede önlem alan ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 17:15
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