Dolmabahçe'de yol çöktü! İstanbul'da trafik durdu
Vodafone Park Stadyumu ile Dolmabahçe Sarayı arasında bulunan yol çöktü.20 Temmuz 2018 Cuma 17:15
Vodafone Park ile Dolmabahçe Sarayı arasında kalan yolda çökme meydana geldi. İstanbul trafiğinin kritik noktası ulaşıma kapatıldı.
STADIN ÖNÜNDEKİ YOLDA ÇÖKME MEYDANA GELDİ
Beşiktaş'taki Vodafone Park Stadı önünde yolda çökme meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Dolmabahçe Meclis-i Mebusan Caddesi'ndeki stadın önünden geçen yolda çökme oldu.
2 METRE ÇAPINDA ÇUKUR OLUŞTU
Yaklaşık 2 metre çapında çukur oluşan yol, Karaköy istikametinde trafiğe kapatıldı.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Bölgede önlem alan ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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