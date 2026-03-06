  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dolmabahçe'de derbi ateşi! Beşiktaş, Galatasaray maçı için tüm hazırlıklarını bitirdi
Spor

Dolmabahçe'de derbi ateşi! Beşiktaş, Galatasaray maçı için tüm hazırlıklarını bitirdi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Dolmabahçe'de derbi ateşi! Beşiktaş, Galatasaray maçı için tüm hazırlıklarını bitirdi

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında yarın akşam ezeli rakibi Galatasaray’ı konuk edecek olan Beşiktaş, dev derbi öncesi son antrenmanını gerçekleştirerek kampa girdi. Teknik direktör Sergen Yalçın önderliğinde şampiyonluk yolundaki en kritik virajlardan birine hazırlanan siyah-beyazlılarda, tesislerdeki atmosferin oldukça yüksek olduğu bildirildi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile yapacağı derbinin hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başladığı belirtildi. İdmanın, taktik çalışmayla sona erdiği aktarıldı.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Galatasaray maçı, saat 20.00'de başlayacak. 

