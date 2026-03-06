Dolmabahçe'de derbi ateşi! Beşiktaş, Galatasaray maçı için tüm hazırlıklarını bitirdi
Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında yarın akşam ezeli rakibi Galatasaray’ı konuk edecek olan Beşiktaş, dev derbi öncesi son antrenmanını gerçekleştirerek kampa girdi. Teknik direktör Sergen Yalçın önderliğinde şampiyonluk yolundaki en kritik virajlardan birine hazırlanan siyah-beyazlılarda, tesislerdeki atmosferin oldukça yüksek olduğu bildirildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başladığı belirtildi. İdmanın, taktik çalışmayla sona erdiği aktarıldı.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Galatasaray maçı, saat 20.00'de başlayacak.