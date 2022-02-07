Dolgit krem ne işe yarar? Dolgit krem neye iyi gelir, yan etkileri neler? Dolgit krem hangi ağrılar için kullanılır?

Dolgit krem neye iyi gelir? Dolgit krem bel, bacak, kol ağrısına iyi gelir mi? Dolgit krem, adale romatizması, ağrılı eklem hastalıkları (artroz), omurganın ve diğer eklemlerin iltihabi romatizmal hastalıklarında, eklem yakınındaki yumuşak dokunun (eklem içi, sinir, sinir kılıfları, tendon ve eklem çevresi) iltihabi hastalıklarında, omuz sertliği, bel ağrısı, lumbago, spor ve kaza yaralanmalarındaki ezilme, burkulma, gerilmelerin dıştan veya destekleyici tedavisinde kullanılır.

Dolgit krem nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar: Özel bir tavsiyede bulunulmamışsa, DOLGİT günde 3-4 defa, gereksinime göre daha sık, 4-10 cm uzunluğunda derinize sürüp ovunuz. Tedavinizin süresine doktorunuz karar verir. Genelde, 2-3 hafta boyunca hergün DOLGİT, sürülmesi yeterli olur. Uygulama yolu ve metodu: Sadece dışarıdan (haricen) kullanım içindir. Yutmayınız!

DOLGİT'i cildinize sürünüz ve hafifçe ovunuz. Büyük bölgesel kan birikmesi (hematom) ve şişmelerde tedavinin başlangıcında sıkı bir bandaj kullanılması faydalı olabilir. Bu sayede kremin deriden daha fazla geçmesi sağlanabilir.

Dolgit krem yan etkileri neler?

Tüm ilaçlar gibi, DOLGİT'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Aşağıdakilerden biri olursa, DOLGİT’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Sebebi belli olmayan burun akıntısı ve göz yaşarması veya kalıtsal yatkınlığı olan hastalarda astıma benzer şekilde nefes almada güçlük

- Tüm vücutta görülen kaşıntı, şişme, iltihap, kızarıklık ve ışığa karşı hassasiyet

- Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin

- DOLGİT'’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Dolgit kremi kimler kullanmaz?

DOLGİT’in 14 yaşından küçük çocuklarda kullanılması tavsiye edilmez. Eğer:

• 14 yaşından küçük iseniz

• Astımınız, saman nezleniz ya da kronik obstrüktif akciğer hastalığınız varsa ya da, burun iç yüzünde şişme var ise veya özellikle yüksek ateşe bağlı belirtileri olan bir hastalığınız (kronik tıkayıcı akciğer hastalığı gibi) var ise

• Ağrı kesici veya romatizma tedavisinde kullanılan herhangi bir ilaca karşı hassasiyetiniz var ise

• Derinizde kaşınma, döküntü var ise DOLGİT ile tedavi edilen deri üzerine çocuklar dokunmamalıdır.

Rahatsızlığınız 3 günden fazla sürer ise doktorunuz ile temasa geçiniz. “Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız”

Dolgit krem faydaları neler?

- Spor yaparken eğer herhangi bir yerinizde burkulma olduysa ve sonrasında ağrı çekiyorsanız dolgit kremle ağrıları yumuşatabilirsiniz.

- Özellikle yetişkinlerde görülen tendon iltihabına karşı etkili bir kremdir. Düzenli bir şekilde uzman doktorunuza danışarak kullanırsanız büyük ölçüde bu rahatsızlığı ortadan kaldırabillirsiniz.

- Düşme ve çarpma sonucu oluşan kol ve bacaklardaki içten yırtılmalarda dolgit kremi kullanabilirsiniz.

- Daha önce duyulmamış olan dolgit kremin bir faydası da migren atakları sırasında kullanılmasıdır.

- Boyun ve bel fıtığı gibi hastalıklar yüzünden oluşan ağrılar niçin de bu kremi kullanabilirsiniz.

- İlerleyen yaş ve fazla kilolardan dolayı meydana gelebilen menisküs iltihaplarının tedavisinde de dolgit kremi kullanabilirsiniz.