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Teknoloji

Dolby Atmos destekli OnePlus Buds'ın görselleri ortaya çıktı

One Plus Buds'ın basın görselleri ortaya çıktı. One Plus Buds özellikleri neler?

Yeniakit Publisher
2020-07-20 11:26:00 -
Dolby Atmos destekli OnePlus Buds'ın görselleri ortaya çıktı

Dolby Atmos desteğine sahip olacak kulaklıklar, klasik siyah ve beyaz renk seçeneklerine ek olarak mavi renk seçeneğine de sahip olacak. Aynı etkinlikte tanıtılacak OnePlus Nord’un da benzer bir mavi renk seçeneğine sahip olanacağı biliniyor.

Daha önce OnePlus CEO’su Peta Lau tarafından yapılan açıklamaya göre OnePlus Buds’ın kutusuyla birlikte toplam 30 saat kullanım süresi sunacak.  ‘Cihazım Nerede’ özelliğine de sahip olacak kulaklık, dokunmatik kontrol, sesli asistan, hızlı bağlantı gibi özelliklere de sahip olacak.TWS kulaklıkların kutusu, oval bir tasarıma sahip olacak. OnePlus’ın ilk kablosuz kulaklığı ile nasıl bir ses kalitesi sunacağını ise merak konusu...

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