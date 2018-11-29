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Dolar/TL, son 16 haftanın en düşük seviyesine geriledi

Dolar/TL, 5,2030 ile 7 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini gördü

29 Kasım 2018 Perşembe 09:57
Dolar/TL, son 16 haftanın en düşük seviyesine geriledi

Dolar/TL, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın dünkü konuşmasının ardından etkili olan düşüş eğilimini bugüne de taşıyarak 5,2030 ile son 16 haftanın en düşük seviyesini gördü.

Dün 5,28 sınırına kadar çıkan dolar/TL, Fed Başkanı Powell'ın "güvercin" olarak değerlendirilen açıklamaları sonrası düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 1,04 azalışla 5,2234'ten tamamladı.

Powell, ülke ekonomisinin yıllık ortalama yüzde 3 civarında büyümeye devam ettiğini, işsizlik oranının yüzde 3,7 ile son 49 yılın en düşük seviyesine gerilediğini ve enflasyonun yüzde 2 hedefine yakın seyrettiğini belirterek, "Faiz oranları, tarihi standartlara göre hala düşük ve ekonomi için nötr olacağı tahmin edilen seviyelerin biraz altında seyrediyor." ifadelerini kullandı.

Powell'ın, "mevcut politika faizinin nötr seviyenin biraz altında olduğunu" söylemesini, "Fed'in faiz artırımlarına gelecek yıl ara verebileceği" şeklinde değerlendiren piyasalarda, dolar diğer para birimleri karşısında değer kaybetti.

Bugüne de azalışla başlayan dolar/TL, 5,2030 ile 7 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 5,2110'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,05 değer kazancıyla 5,9430, sterlin/TL de yüzde 0,03 artışla 6,7020'den işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi, dün günü 1,1370'ten tamamlaması sonrası bugün 1,1380 seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, Powell'ın "güvercin" olarak değerlendirilen açıklamaları ve düşüş eğilimindeki petrol fiyatlarının TL'yi desteklemeye devam edeceğini belirterek, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin açıklamaları ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Yarın başlayacak G20 Zirvesi öncesi piyasalardaki pozitif seyrin devam edebileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,20 desteğinin kırılması durumunda sırasıyla 5,10 ve 5,00 seviyelerinin gündeme gelebileceğini, olası yükselişlerde ise 5,40'ın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 09:57
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