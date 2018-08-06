Dolar/TL kurunda yeni rekor!

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 5,1090 seviyesinde dengelendi. Dolar/TL daha sonra ise yeni bir rekora imza atarak 5,19 seviyesini geçti. Euro/TL ise tarihinde ilk kez 6 lirayı test etti.

Geçen hafta yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL kuru, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 5,0807'den tamamladı.

DOLAR 5,19'LA REKOR TAZELEDİ

Haftanın ilk işlem gününe değer kazancıyla başlayan dolar/TL, saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 5,1090 seviyesinde dengelendi. Ancak saat 11.00'den sonra Dolar/TL'den yeni bir atak geldi. İlk kez 5,19 seviyesini gördü. Sabah 5,90 seviyesinden güne başlayan Euro/TL ise 5,98 seviyesine yükseldi.

Öğle arasında 5,14 olan dolar dakikalar içerisinde atağa geçti. Saatler 12.20'yi gösterdiğinde dolar/tl 5,18'i geçti. Gün içinde ise 5,19'u geçerek 5,20'yi test etti. Euro/TL 6 lirayı gördü. Saat 16.56 itibarıyla ise dolar ve eurodaki son durum şöyle:

DOLAR GÜN ORTASINDA 5,14 SEVİYESİNDEYDİ

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyleydi:

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesi, ağustos ayı yatırımcı güven endeksi verisini takip edileceğini belirterek, ABD'nin bugün başlayacak İran yaptırımları ve Çin ile ticarete ilişkin açıklamalarının doların küresel piyasalardaki değeri üzerinde etkili olacağını söyledi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,10'un altında kapanışlar olması halinde düşüşün ivmelenebileceğini dile getiren analistler, 5,0650 seviyesinin destek, 5,12'nin direnç konumunda izleneceğini kaydetti.