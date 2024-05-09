Dolar için kritik gün!

Dolar, euro ve sterlinde son fiyatlar araştırılıyor. Dolar bir süredir düşüş eğilimde. Dolar/TL kuru 22 Nisan'dan bu yana 32,62 TL seviyesinden 32,28 TL seviyesine geriledi. Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın açıklayacağı raporda. İşte 9 Mayıs 2024 Perşembe günü dolar, euro, sterlin ve güncel döviz kurları..

Orta Doğu’daki gerilimin ardından Merkez Bankası ve Fed'in faiz kararının ardından dolardaki düşüş sürüyor.

Haber akışı Türk Lirası lehine gelişmeye devam ediyor.

Türk Lirası 22 Nisan'dan bu yana dolar karşısında yüzde 1 değer kazandı.

İstanbul serbest piyasada 32,2670 liradan alınan dolar, 32,2690 liradan satılıyor. 34,7460 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 34,7480 lira olarak belirlendi. 40,3218 liradan alınan Sterlin ise 40,4206 liradan satılıyor.

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Dün doların satış fiyatı 32,2600 lira, avronun satış fiyatı ise 34,6990 lira olmuştu.

Bugün TCMB Başkanı Fatih Karahan 2024 yılının ikinci enflasyon raporunu açıklayacak. TCMB'nin bir önceki enflasyon raporunda 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 36 olarak korumuştu. TCMB, enflasyonun mayıs ayında yüzde 70 ile zirve yapmasını ardından yıl sonuna kadar dezenflasyon süreciyle yüzde 36'ya gerilemesini bekliyor.

Merkez Bankası, politika faizini yüzde 50 seviyesinde tutuyor.

Öte yandan bugün bankacılık verileri açıklanacak. TCMB'nin rezervlerinin artış sergilemesi bekleniyor. Geçtiğimiz gün Reuters'de yer alan habere göre TCMB'nin 11 milyar dolarlık döviz alımı gerçekleştirdiği hesaplandı.