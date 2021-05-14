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Ekonomi Dolar/TL 8,50 seviyesini gördü
Ekonomi

Dolar/TL 8,50 seviyesini gördü

Bayram tatili nedeniyle yurtiçi piyasaların kapalı olduğu dün, dolar/TL’de yükseliş eğilimi devam etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-14 13:19:00 -
Dolar/TL 8,50 seviyesini gördü

Kur, Merkez Bankası’nda yaşanan görev değişiminin ardından görülen seviyenin üzerine çıktı. ABD’de beklentileri aşan enflasyonun ardından dolarda yaşanan küresel güçlenme yerini yatay seyre bırakırken, dolar/TL 8,50 seviyelerine dayandı. Önceki gün, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizindeki yükselişe paralel değer kazanan dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 1,7 üzerinde 8,4303’ten tamamladı. Dolar/TL, dün de yükselişle başlamasının ardından 8,5030 seviyesine kadar çıktı. Euro/TL de yüzde 1 yükselişle 10,271 seviyesine kadar yükseldi.

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