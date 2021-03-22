Dolar/TL, 7,93 seviyelerinden işlem görüyor

Geçen hafta en düşük 7,1925 ve en yüksek 7,6411 seviyelerini gören dolar/TL, haftalık bazda yüzde 4,5 değer kaybıyla cuma gününü 7,2189'dan tamamladı.

Dolar/TL, Asya piyasalarında sığ işlemlerin yaşandığı saatlerde 8,4864 seviyesini görmesinin ardından bankalararası piyasanın açılmasıyla birlikte 8'in altında dengelendi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın fiyat istikrarı ve finansal istikrara vurgu yaptığı, serbest piyasa mekanizmasından taviz verilmeyeceği mesajını içeren yazılı açıklamasıyla 7,6971 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 9,9 üzerinde 7,9330'dan işlem görüyor.

"Uyguladığımız enflasyonda düşüşü önceliklendiren makro politika çerçevesi enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürecek." ifadelerini kullanan Elvan, "Piyasaların etkin ve sağlıklı işleyişini son derece önemsiyoruz. Serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir taviz kesinlikle söz konusu olmayacak, liberal kambiyo rejimine kararlılıkla devam edilecek. Reform paketimizde yer alan eylemler, yapısal temellerimizi daha da güçlendirecek, olası şoklara karşı direncimizi artıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Aynı dakikalarda önceki kapanışa göre avro/TL yüzde 9,8 artışla 9,4420'den, sterlin/TL de yüzde 9,5 değer kazancıyla 10,9960'tan satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,4 artışla 92,1 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,2 azalışla 1,1880 seviyesinde dengelendi.

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığında yapılan değişiklik sonrası piyasalarda oynaklığın arttığını, yatırımcıların sakin olması gerektiğini ve fiyatların kısa sürede yeni denge seviyesini bulacağını bildirdi.

TCMB'nin yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun yaptığı ilk açıklamada "enflasyonla mücadelede kararlılık" vurgusu öne çıktı. TCMB, kanunla belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğini kaydeden Kavcıoğlu, "Para Politikası Kurulu toplantıları, daha önce kamuoyuna ilan edilen takvime uygun şekilde yapılacak" dedi.

Küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmeler, tahvil piyasasının seyrinin, yurt içinde ise ekonomi yönetiminin açıklamaları ve siyasi gelişmelerin izleneceğini kaydeden analistler, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının da yatırımcıların gündeminde olduğunu söyledi.