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Ekonomi Dolar/TL, 7,90 seviyesinden işlem görüyor
Ekonomi

Dolar/TL, 7,90 seviyesinden işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-10-13 09:20:46 -
Dolar/TL, 7,90 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,8970'ten işlem görüyor.

Dün en düşük 7,8501, en yüksek 7,9136 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 7,8903'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 7,8970'ten işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 9,3150'den, sterlin/TL önceki kapanışın hemen altında 10,3020'den satılıyor.

Dolar endeksi, yatay seyirle 93,1 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,1795 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Sanayi Üretimi Endeksi, yurt dışında ise ABD ve Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesin'de ZEW Beklenti Anketi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ağustosta 2019'un aynı dönemine göre yüzde 6,7 artmasını bekliyor. Ağustosta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise yıllık bazda yüzde 5,3 artacağı tahmin ediliyor.

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