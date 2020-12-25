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Ekonomi Dolar/TL, 7,58 seviyelerinden işlem görüyor
Ekonomi

Dolar/TL, 7,58 seviyelerinden işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-12-25 09:29:59 -
Dolar/TL, 7,58 seviyelerinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 7,5820 seviyesinde işlem görüyor.

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı sonrası döviz kurlarında gerileme devam etti. TCMB, dünkü Para Politikası Kurulu toplantısında, 1 hafta vadeli repo faiz oranını 200 baz puan artırarak yüzde 15'ten yüzde 17'ye çıkardı. Karar sonrası 7,5520 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla 7,5677'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla dünkü kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 üzerinde 7,5820'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 9,2510'dan, sterlin/TL de yüzde 0,4 değer kazancıyla 10,2810'dan satılıyor.

Analistler, TCMB'nin faiz kararı ve karar metninde yer alan enflasyonla mücadele ve finansal istikrar vurgusunun Türk lirası varlıklara ilgiyi artırdığını belirtti.

Bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı ve sektörel güven endekslerinin takip edilebileceğini bildiren analistler, yurt dışında ise Noel tatili sebebiyle ABD ve Avrupa'da piyasaların kapalı olduğunu kaydetti.

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