  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Dolar/TL, 7,38 seviyelerinden işlem görüyor
Ekonomi

Dolar/TL, 7,38 seviyelerinden işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2021-01-04 09:36:28 -
Dolar/TL, 7,38 seviyelerinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, yeni yılın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 7,38 seviyesinde işlem görüyor.

Geçen yıl en düşük 5,8388 en yüksek 8,5832 seviyelerini gören ve yıllık bazda yüzde 25 değer kazanan dolar/TL, 2020'yi 7,4310'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla bir önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 7,3790'dan işlem görüyor.

Avro/TL, şu dakikalarda bir önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 9,0390'dan, sterlin/TL de yüzde 0,6 değer kaybıyla 10,0960'tan alıcı buluyor.

Dolar endeksi, 2020'nin son iki ayındaki düşüş eğilimini yeni yılın ilk işlem gününde de devam ettiriyor. Gelen tepki alımlarına karşın 90'ın üzerinde tutunamayan dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,2 azalışla 89,7 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi yüzde 0,9 artışla 1,2244 seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,02 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,02) göre bir önceki ay yüzde 14,03 olan yıllık enflasyonun yüzde 14,34'e çıkacağı hesaplanıyor. Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,30 artış göstermişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uyanış Büyük Selçuklu ve Akıncı’dan sonra o dizi resmen çakıldı! ‘Erdoğan’ın sözünü akıllara getirdi’
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu ve Akıncı’dan sonra o dizi resmen çakıldı! ‘Erdoğan’ın sözünü akıllara getirdi’

Yüksel Aytuğ’un, ‘Yerli ve milli süper kahraman’ başlıklı yazısında Akıncı ve Çukur dizilerine değindi. Akıncı dizisi için, ‘Dizi tüm fantas..
AK Parti son seçim anketi sonuçlarını açıkladı
Siyaset

AK Parti son seçim anketi sonuçlarını açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, son anket sonuçlarına ilişkin bir açıklama yaptı. Dağ, "Bizde sonuçlar 24 Haziran'daki tablo ile..
Türkiye karşıtı yeni adım! Ermenistan, İran ile anlaştı
Dünya

Türkiye karşıtı yeni adım! Ermenistan, İran ile anlaştı

Dağlık Karabağ'daki yenilgi sonrası Türk ürünlerine boykot kararı alan Ermenistan, İran ile bir anlaşma yaptı.
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay