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Ekonomi Dolar/TL, 7,32 seviyesinden işlem görüyor
Ekonomi

Dolar/TL, 7,32 seviyesinden işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-08-20 10:45:33 -
Dolar/TL, 7,32 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,3180'den işlem görüyor.

Dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü verecekleri "müjde" ile Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağını bildirmesinin ardından 7,2131'e kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,12 düşüşle 7,2913'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,4 üzerinde 7,3180'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 artışla 8,6850'den, sterlin/TL de yüzde 0,3 değer kazancıyla 9,5810'dan satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 92,9 seviyesinde bulunurken, üst üste 6 işlem günü süren yükselişini dün sonlandırarak 1,1831'e kadar gerileyen avro/dolar paritesi, bugün yüzde 0,2 artışla 1,1863 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirterek, açıklanacak makroekonomik verilerle birlikte ABD ile Çin arasındaki gerilime ilişkin taraflardan gelebilecek açıklamalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin de takip edileceğini kaydetti.

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinde değişim beklemiyor. TCMB, temmuz ayı toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 8,25'te sabit bırakmıştı.

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