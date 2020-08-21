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Ekonomi Dolar/TL, 7,24 seviyesinden işlem görüyor
Ekonomi

Dolar/TL, 7,24 seviyesinden işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-08-21 10:38:25 -
Dolar/TL, 7,24 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 7,2380'den işlem görüyor.

Dün, en düşük 7,2793 en yüksek 7,3546 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 7,2991'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,8 altında 7,3280'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1 düşüşle 8,5740'tan, sterlin/TL de yüzde 0,7 değer kaybıyla 9,5775'ten satılıyor.

Dolar endeksi, dün 93,2'yi görmesinin ardından düşüşe geçerek, 92,6 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi yüzde 0,2 azalışla 1,1841 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "müjde" açıklamasının gündemin odağında olacağını belirterek, yurt dışında dünya genelinde açıklanacak öncü imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini söyledi.


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