Dolar/TL, 6,88 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,8840'tan işlem görüyor.

Dün akşam saatlerine kadar 6,84-6,86 bandında işlem gören dolar/TL, akşam piyasaların sığ olduğu zaman diliminde, düşük işlem hacmiyle 6,9620'yi görse de aynı hızla düşüşe geçerek günü yüzde 0,2 artışla 6,8620'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,3 üzerinde 6,8840'tan işlem görüyor. Avro/TL, dün akşam saatlerinde 8,2196 ile 2 yılın en yüksek seviyesini görmesinin ardından şu dakikalarda 8,0660'tan, sterlin/TL yatay seyirle 8,8415'ten satılıyor.

Üst üste 7 işlem günü süren düşüşünü bugün sonlandıran dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,3 artışla 93,9 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise, dün 1,1781 ile Eylül 2018'den bu yana en yüksek seviyesini görmesi sonrası bugün 1,1715'e geriledi.

Analistler, ABD'nin yeni teşvik paketine ilişkin gelişmeler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine yönelik haber akışının gündemin odağında olduğunu belirtti.

Yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de konut fiyat endeksi, tüketici fiyat endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,85-6,90 bandının izleneceğini kaydetti.