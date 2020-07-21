Dolar/TL, 6,86 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 6,8560'tan işlem görüyor.



Dün 6,85-6,86 dar bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 6,8579'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 6,8560'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 7,8580'den, sterlin/TL de yüzde 0,3 değer kazancıyla 8,7110'dan satılıyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 95,8 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise 1,1470 ile 4,5 ayın zirvesini görmesinin ardından şu dakikalarda yüzde 0,2 artışla 1,1464 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının gündemdeki yerini koruduğunu dile getirdi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 6,84 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, 6,88'in direnç olarak izleneceğini kaydetti.

